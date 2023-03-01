Депутат Госдумы Белик: Запад пытается лишить Россию единственного союзника в Европе

Москва, , 11:38 — REGNUM Западные страны пытаются поставить Сербию на колени, тем самым лишить Россию единственного европейского союзника. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя («Единая Россия») Дмитрий Белик.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик © Марат Абулхатин/ТАСС

По его словам, в настоящее время Сербия подвергается давлению со стороны действующих по указке США «демократических европейских государств», которые угрожают жителям этой страны различными санкциями в случае несговорчивости и отказа сообща ненавидеть Россию.

«Коллективный Запад стремится поставить Сербию на колени, лишив тем самым Россию единственного союзника среди европейских стран», — приводит РИА Новости слова Белика.

Политик также отметил, что западные страны практически сняли перед Сербией свою маску притворной дружбы и показали свой звериный оскал.

Белик отметил, что даже у самых закоренелых либералов уже открылись глаза на происходящее, поскольку сейчас нет дружественной Европы, которая может и появится после спецоперации, но сейчас она является врагом, который накачивает Украину оружием.

Как передавало ИА REGNUM, президент Сербии Александр Вучич признался, что помнит и ценит помощь России, в том числе в ООН, но не может уверенно заявить, что не поддержит антироссийские санкции Запада.