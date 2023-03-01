Москва, 1 марта, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Западные страны пытаются поставить Сербию на колени, тем самым лишить Россию единственного европейского союзника. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя («Единая Россия») Дмитрий Белик.

Марат Абулхатин/ТАСС Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик

По его словам, в настоящее время Сербия подвергается давлению со стороны действующих по указке США «демократических европейских государств», которые угрожают жителям этой страны различными санкциями в случае несговорчивости и отказа сообща ненавидеть Россию.

«Коллективный Запад стремится поставить Сербию на колени, лишив тем самым Россию единственного союзника среди европейских стран», — приводит РИА Новости слова Белика.

Политик также отметил, что западные страны практически сняли перед Сербией свою маску притворной дружбы и показали свой звериный оскал.

Белик отметил, что даже у самых закоренелых либералов уже открылись глаза на происходящее, поскольку сейчас нет дружественной Европы, которая, может, и появится после спецоперации, но сейчас она является врагом, который накачивает Украину оружием.

Как передавало ИА REGNUM, президент Сербии Александр Вучич признался, что помнит и ценит помощь России, в том числе в ООН, но не может уверенно заявить, что не поддержит антироссийские санкции Запада.