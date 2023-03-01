Южно-Сахалинск, 1 марта, 2023, 11:28 — ИА Регнум. На курильском вулкане Эбеко зафиксирован пепловый выброс высотой 2,5 км. Об этом 1 марта сообщает управление МЧС РФ по Сахалинской области.

Alexandpilat Вулкан Эбоко

«Утром 1 марта поступила информация, что на вулкане Эбеко произошёл пепловый выброс на высоту 2,5 км», — говорится в сообщении.

Отмечается, что шлейф распространился в северном направлении на расстояние более 5 км.

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По информации диспетчеров, в Северо-Курильске пеплопада не наблюдалось, не было запаха сероводорода. Кроме того, сообщается, что жалоб от людей не поступало, угрозы для населения нет.

Напомним, вулкан Эбеко высотой 1156 м расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска.