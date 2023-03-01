Москва, 1 марта, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Киевские власти не оставляют планов организовать радиоактивную провокацию и свалить всё на российских военных. Обеспокоенность тем обстоятельством, что провокация с использованием радиоактивных материалов может быть организована около Приднестровья, где Украина сейчас сознательно нагнетает напряженность, высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Речь идет о сборе компонентов, которые могут использоваться для снаряжения боеприпасов и даже для изготовления «грязной бомбы». По её словам, данные сведения получили широкий резонанс среди жителей Украины и граничащих с ней восточноевропейских государств.

Бомба

Информация о доставке в порты Одесской области радиоактивных материалов появилась ранее в украинских СМИ, интернет-ресурсах и социальных сетях. К примеру, 16 февраля сообщалось, что в порт Черноморска якобы были доставлены контейнеры с радиоактивными веществами и англоязычной маркировкой, а 19 февраля подобные контейнеры прибыли в порт Одессы, в них содержалось радиоактивное вещество «Калифорний-252», активно применяемое при проверке на целостность ядерных реакторов АЭС. Журналисты выяснили, что поставщиком этого радиоактивного вещества является компания из США Frontier Technology Corp., которая производит контейнеры для радиоактивных изотопов, особенно источников нейтронного излучения.

Обращает на себя внимание тот факт, что обозначенные выше порты Украины участвуют в «зерновой сделке», не исключено, что гуманитарный коридор вновь помогает в организации террора.

«Призываем профильные международные организации обратить самое пристальное внимание на данную информацию. Предостерегаем киевский режим и его западных спонсоров от любых необдуманных действий, ставящих под угрозу жизни и здоровье тысяч мирных жителей», — заявила Мария Захарова.

Напомним, осенью прошлого года Минобороны России сообщило о том, что украинские военные активно занимаются созданием радиологической бомбы, также известной как «грязная бомба». На это, в частности, в октябре 2022-го указывал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов. В конце 2022 года о сохранении угрозы создания Киевом «грязной бомбы» заявил постпред России в Вене Михаил Ульянов. По его словам, Украина обладает необходимым потенциалом для этого.

«Грязная бомба» — обыкновенный боеприпас, внутри него находится начинка из отработанного ядерного топлива, пояснил военный эксперт и главный редактор агентства Anna-News Анатолий Матвийчук: «Масса станций, после того как был завершён цикл работы, выгружают это топливо, которое само по себе представляет опасность для окружающей среды. Собственно, аварию на Чернобыльской АЭС можно считать взрывом такой «грязной бомбы» только в существенно больших масштабах».

По оценке экспертов, сама идея «грязной бомбы», которая заражает радиоактивными частицами некую область, является, по сути, террористической.

Эффекта «грязной бомбы» можно достичь попаданием артиллерийского снаряда в герметичную оболочку с отработавшим топливом на территории Запорожской АЭС, отмечал в конце 2022 года заместитель главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с появившейся информацией о том, что в порты Одессы и Черноморск могли доставлять радиоактивные материалы, представитель МИД России Мария Захарова не исключила, что местом радиоактивной провокации станет территория близ Приднестровья, вокруг которого сейчас нагнетается напряженность.

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