Центробанк РФ продал на внутреннем рынке юани на 8,9 млрд рублей с расчетами 28 февраля

Москва, , 11:22 — REGNUM Центральный Банк России продал на внутреннем рынке китайские юани с расчетами 28 февраля на сумму 8,9 млрд рублей. Соответствующая информация была опубликована 1 марта на сайте регулятора.

Центральный Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

Для этих операций используются сделки с расчетами «завтра», то есть на следующий торговый день.

Напомним, с 13 января Банк России возобновил в рамках бюджетного правила операции по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке. Речь идёт об операциях в валютной секции Московской биржи в инструменте «китайский юань — рубль» со сроком расчетов «завтра».