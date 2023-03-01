Москва, 1 марта, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Центральный Банк России продал на внутреннем рынке китайские юани с расчетами 28 февраля на сумму 8,9 млрд рублей. Соответствующая информация была опубликована 1 марта на сайте регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Центральный Банк России

Для этих операций используются сделки с расчетами «завтра», то есть на следующий торговый день.

Напомним, с 13 января Банк России возобновил в рамках бюджетного правила операции по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке. Речь идёт об операциях в валютной секции Московской биржи в инструменте «китайский юань — рубль» со сроком расчетов «завтра».