В Китае ответили на заявления ФБР о лабораторном происхождении COVID-19
Пекин, 1 марта 2023, 11:06 — REGNUM Пекин выступает против любых форм политических манипуляций под предлогами поиска источника COVID-19, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.
Таким образом она прокомментировала данные ФБР о лабораторном происхождении COVID-19.
Мао Нин добавила, что участие разведывательных служб в научных вопросах само по себе является политизацией этой проблемы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что источником пандемии коронавируса стал потенциальный лабораторный инцидент в китайском Ухане. Он также добавил, что власти КНР настойчиво пытаются мешать работе по установлению причин пандемии COVID-19.