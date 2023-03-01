Пекин, 1 марта, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Пекин выступает против любых форм политических манипуляций под предлогами поиска источника COVID-19, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом она прокомментировала данные ФБР о лабораторном происхождении COVID-19.

«Китайская сторона выступает категорически против любых форм политических манипуляций под предлогом поиска источника (COVID)», — сказала она на брифинге.

Мао Нин добавила, что участие разведывательных служб в научных вопросах само по себе является политизацией этой проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что источником пандемии коронавируса стал потенциальный лабораторный инцидент в китайском Ухане. Он также добавил, что власти КНР настойчиво пытаются мешать работе по установлению причин пандемии COVID-19.