Красногорск, , 11:04 — REGNUM Беспилотный аппарат, упавший в Московской области неподалёку от Коломны, был начинён взрывчаткой. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Беспилотный аппарат, упавший в Московской области Цитата из видео: «Беспилотник упал в Подмосковье»

Согласно опубликованным данным, внутри БПЛА было обнаружено две взрывчатки С-4 общим весом около 1 кг и четыре заряда к ручному противотанковому гранатомёту.

28 февраля глава Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил о падении беспилотника около газораспределительной станции вблизи деревни Губастово. Он предположил, что дрон должен был атаковать объект гражданской инфраструктуры, но никакие объекты повреждений не получили.

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