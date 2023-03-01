Красногорск, 1 марта, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Беспилотный аппарат, упавший в Московской области неподалёку от Коломны, был начинён взрывчаткой. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Цитата из видео: «Беспилотник упал в Подмосковье» Беспилотный аппарат, упавший в Московской области

Согласно опубликованным данным, внутри БПЛА было обнаружено две взрывчатки С-4 общим весом около килограмма и четыре заряда к ручному противотанковому гранатомёту.

28 февраля глава Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил о падении беспилотника около газораспределительной станции вблизи деревни Губастово. Он предположил, что дрон должен был атаковать объект гражданской инфраструктуры, но никакие объекты повреждений не получили.