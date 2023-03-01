Берлин, 1 марта, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Пользователи немецкого портала Die Welt усомнились в психическом здоровье президента Украины Владимира Зеленского, который пригрозил России полным разрушением. Свои комментарии они оставили под соответствующей статьёй.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

В очередном видеообращении Зеленский пообещал сломать всю «российскую систему», начиная от шестерёнок и заканчивая «архитекторами». По мнению читателей, украинский лидер не оценивает реальность адекватно.

«Как это ни печально, но Зеленский всё больше напоминает мне «Комического Али», — написал Йенс Ф., сравнивший политика с иракским деятелем Мухаммедом Саидом ас-Саххафом, известным своими пропагандистскими заявлениями.

«Зеленский медленно превращается в безумца с манией величия. Здесь это не театр или сцена, это реальность», — добавил Лутц П.

«Теперь Зеленский окончательно сошёл с ума. Когда вы выбираете актёра президентом, правительство становится театром», — написал Reiner T.

Hans S. отметил, что сейчас скорее Украине грозит — буквально — полное разрушение. Walter B. призвал «обратить внимание на психику» Зеленского, перевозбуждённого после визита в Киев президента США Джо Байдена.

Зеленский становится всё более дерзким и теряет связь с реальностью, считает Tessa T., а Nobbi Payne предположил, что политик чересчур себя переоценивает.