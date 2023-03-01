Поддубный заявил, что ВСУ ежедневно теряют под Артёмовском по 500 военных

Донецк, , 10:57 — REGNUM ВСУ несут колоссальные потери в живой силе в боях за Артёмовск, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Бахмут (Артемовск) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Так, в эфире программы «Полный контакт с Владимиром Соловьевым» он отметил, что ежедневно ВСУ теряют под Артёмовском по 500 человек ранеными и убитыми.

Кроме того, добавил он, за последние дни с помощью дронов-камикадзе «Ланцет» было уничтожено 36 артустановок ВСУ западного производства, из-за чего противник вынужден отводить свою артиллерию дальше в тыл.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ под напором российских военных несут катастрофические потери под Артёмовском в ДНР. Советник по экономическим вопросам президента Украины Александр Роднянский допустил «стратегическое отступление». В интервью CNN он признался, что за город сражаются лучшие, наиболее хорошо обученные и самые опытные российские бойцы.

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