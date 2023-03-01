ВЦИОМ: большинство жителей России выступили против того, чтобы их дети учились за рубежом

Москва, , 10:48 — REGNUM Большинство жителей России выступили против того, чтобы их дети получали образование за рубежом. Об этом 1 марта сообщает ВЦИОМ.

Образование Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно данным опроса, 71% жителей России выступили против того, чтобы их дети учились за рубежом. 20% респондентов заявили, что хотели бы этого. Ещё 9% затруднились с ответом.

Эти данные сравниваются с показателями 1993 года, когда ситуация была противоположная: 53% хотели, чтобы их дети учились в другой стране, не хотели — 20%, ещё 27% не ответили на вопрос.

Также усилились антиэмиграционные настроения. 90% заявили, что не хотят уезжать на постоянное место жительства (ПМЖ) в другую страну (в 1993 году — 72%), 8% — хотят (в 1993 году — 15%).

Кроме того, 83% ответивших против того, чтобы их дети или внуки уехали на ПМЖ за рубеж (в 1993 году — 67%), 11% — за (в 1993 году — 16%).