Бойцы Росгвардии обезвредили в ЛНР беспилотник ВСУ, начинённый взрывчаткой
Луганск, 1 марта 2023, 11:01 — REGNUM Бойцы Росгвардии обезвредили в Луганской Народной Республике начинённый взрывчатым веществом беспилотник ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Ударный беспилотник, начиненный 25 кг гексогена, обезврежен инженерами Росгвардии», — говорится в сообщении.
Уточняется, что беспилотный летательный аппарат не достиг объектов инфраструктуры региона.
О вероятном месте падения беспилотника бойцам Росгвардии сообщили местные жители.
В ведомстве отметили, что БПЛА внешне идентичен китайскому «Муджин-5», используемому в сельском хозяйстве. Длина аппарата составляет 3,5 м, размах крыльев — 5 м, вес — более 30 кг.