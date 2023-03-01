Луганск, 1 марта, 2023, 11:01 — ИА Регнум. Бойцы Росгвардии обезвредили в Луганской Народной Республике начинённый взрывчатым веществом беспилотник ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Евгений Биятов/РИА Новости Сотрудники Росгвардии

«Ударный беспилотник, начиненный 25 кг гексогена, обезврежен инженерами Росгвардии», — говорится в сообщении.

Уточняется, что беспилотный летательный аппарат не достиг объектов инфраструктуры региона.

О вероятном месте падения беспилотника бойцам Росгвардии сообщили местные жители.

В ведомстве отметили, что БПЛА внешне идентичен китайскому «Муджин-5», используемому в сельском хозяйстве. Длина аппарата составляет 3,5 м, размах крыльев — 5 м, вес — более 30 кг.