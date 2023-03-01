В Госдуме оценили латвийское фиаско Хаматовой в театре

Москва, , 10:47 — REGNUM Депутат Госдумы Николай Бурляев («Справедливая Россия — За правду») прокомментировал фиаско бывшей звезды отечественного театра и кино Чулпан Хаматовой. Об этом сообщает издание «Абзац».

Чулпан Хаматова Сергей Корсун © ИА REGNUM

«Она выбрала свой путь. Она отменила Россию для себя, а ее отменили там, куда она пыталась прилепиться. Там она не нужна», — сказал Бурляев.

Депутат также предположил, что после своего провала актриса может вернуться в Россию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в новом Рижском театре отменили спектакль «Gogolis. Nature Morte», в котором принимает участие Чулпан Хаматова.

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