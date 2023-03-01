В Госдуме отреагировали на творческий провал Хаматовой в Рижском театре
В Госдуме оценили латвийское фиаско Хаматовой в театре
Москва, 1 марта, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Николай Бурляев («Справедливая Россия — За правду») прокомментировал фиаско бывшей звезды отечественного театра и кино Чулпан Хаматовой. Об этом сообщает издание «Абзац».
Сергей Корсун ИА REGNUM
Чулпан Хаматова
«Она выбрала свой путь. Она отменила Россию для себя, а ее отменили там, куда она пыталась прилепиться. Там она не нужна», — сказал Бурляев.
Депутат также предположил, что после своего провала актриса может вернуться в Россию.
Ранее ИА REGNUM сообщало, в новом Рижском театре отменили спектакль Gogolis. Nature Morte, в котором принимает участие Чулпан Хаматова.