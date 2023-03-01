Вильнюс, 1 марта, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Центр регистрации иностранных граждан, расположенный на границе Калининградской области и Вилкавишского района Литвы, закрылся. Об этом 1 марта сообщила Служба охраны госграницы при МВД Литвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

«Центр, действовавший с сентября 2021 года, закрыт», — говорится в сообщении. Уточняется, что учреждение закрыто, так как оно опустело.

Центр начал свою работу в разгар миграционного кризиса. На тот момент в нём проживали около 700 мигрантов. В феврале здесь оставалось около 20 человек. Их перевели в аналогичный центр в Пабраде.

Как сообщало ИА REGNUM, литовская полиция начала расследование после возложения цветов к российскому танку, установленному в Вильнюсе.