Москва, 1 марта, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису театра и кино, народную артистку РСФСР Ирину Купченко. Об этом сообщает 1 марта пресс-служба Кремля.

Владимир Федоренко/РАИ Новости Актриса Ирина Купченко на репетиции

Глава государства отметил, что Ирина Купченко — талантливая актриса, искренний, обаятельный человек. Она по праву заслужила высокое профессиональное и зрительское признание.

«За годы неустанного творческого поиска вы создали целую галерею ярких, запоминающихся работ», — говорится в поздравительной телеграмме.

Путин пожелал актрисе успехов, благополучия и всего самого доброго.

Ирина Купченко родилась 29 февраля (1 марта) 1948 года в Вене, в 1970 году окончила Театральное училище им. Щукина и поступила в группу Театра им. Вахтангова. Её первой театральной ролью стала Октавия в «Антонии и Клеопатре». Первая роль Купченко в кино — Лиза Калитина в драме Андрея Кончаловского «Дворянское гнездо». Актриса сыграла в фильмах и сериалах около 100 ролей.

Купченко почти 50 лет прожила в браке с актёром театра и кино, народным артистом СССР Василием Лановым. Он ушёл из жизни в январе 2021 года. ИА REGNUM ранее опубликовало интервью о нём с Купченко.

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