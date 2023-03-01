Лондон, 1 марта, 2023, 10:23 — ИА Регнум. Офис британского комиссара по информации рассмотрит жалобу благотворительной группы, которая обвиняет видеохостинг YouTube в незаконном сборе информации о детях. Об этом 1 марта сообщает Bloomberg.

sharpemtbr Дети у компьютера

«Как регулятор мы ожидаем, что данные детей будут защищены в интернете», — сказал заместитель комиссара Стивен Боннер.

Он пообещал, что в случае обнаружения нарушений ведомство примет меры.

По информации агентства, благотворительная группа 5Rights вместе с отцом трёх маленьких детей отправили жалобу в офис комиссара по информации. Они утверждают, что YouTube собирает данные о местонахождении, привычках и предпочтениях по меньшей мере 5 млн детей в Британии.