Вашингтон, 1 марта, 2023, 10:23 — ИА Регнум. Сразу двое высокопоставленных лиц в США заявили о том, что Украина должна самостоятельно оплачивать поставляемое вооружение. На большую значимость для налогоплательщиков Америки вопроса об оплате вооружений Киевом указали помощник главы Пентагона по делам международной безопасности Селест Уолландер и представитель законодательного органа от Республиканской партии Майк Гарсия.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Выступая на заседании комитета по ассигнованиям в палате представителей Конгресса, Селест Уолландер заявила о намерении добиваться от Украины планирования расходов на оборону из бюджета страны. Майк Гарсия подчеркнул, что оплачивать поставки оружия Украина должна самостоятельно, несмотря на трудности в экономике страны, — это мнение американцев.

По данным The Hill, совокупные расходы США, выделенные для Украины с января 2022-го по январь 2023 года, составили $77,5 млрд. В ходе состоявшейся 27 февраля встречи президента Украины Владимира Зеленского с министром финансов США Джанет Йеллен было заявлено о намерении продолжать оказывать поддержку киевским властям столько, сколько будет необходимо.

Стороны обсудили оказываемую США экономическую помощь, «включая транш в размере $1,25 млрд из общего пакета бюджетной помощи в размере $9,9 млрд, которая будет предоставлена до конца III квартала 2023 года.

«Не исключено, что визит был вызван необходимостью проинструктировать киевских подельников по зачистке документов, связанных с «откатом» направленных Вашингтоном миллиардов долларов через потерпевшую крах криптобиржу FTX», — пишет авторитетный телеграм-канал «Политтранзит». Авторы напоминают, что детальный анализ связи властей Украины с этой биржей позволил установить факты перевода миллиардов долларов американской помощи Киеву на кошельки FTX, а также данные о финансировании из криптокошелька предвыборных кампаний демократов в США.

Цели многомиллиардных трат Запада на Украину в статье для журнала «Национальная оборона» обнародовал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, западные страны стремятся «одолеть Россию чужими руками» и эта цель оправдывает любые средства. Медведев считает, что огромными поставками вооружения и техники Украине некоторые европейские страны, а также США опустошили собственные склады и исчерпали собственные запасы по ряду позиций.

Тем временем ведущий Такер Карлсон на телеканале Fox News подсчитал, что недополучили США из-за поддержки Киева. В частности, было отмечено, что $100 млрд хватило бы Америке на модернизацию американской железнодорожной системы, чтобы не было катастроф, как в Огайо. По мнению телеведущего, в долгосрочной перспективе можно было бы возвести стену вдоль южной границы штатов: блокирование доступа в страну наркоторговцам спасло бы сотни тысяч американцев.

Обращает на себя внимание также информация, обнародованная в послании Федеральному собранию: Владимир Путин упомянул, что в 2022 году на финансирование Украины странами группы G7 было выделено в 2,5 раза больше средств, нежели на помощь беднейшим странам планеты. Это подтверждается и цифрами из доклада от Кильского института мировой экономики. За первые 11 месяцев СВО коллективный Запад дал обещания по выделению Киеву $143,63 млрд. Для понимания масштабов: ВВП Украины в 2022 году составил порядка $150 млрд — размер западной помощи сопоставим с экономикой всей страны. Лидером в обеспечении киевского режима предсказуемо являются США: €73,18 млрд, из которых €44,34 млрд пришлись на военную поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, обзавестись средствами на оплату военных нужд Киеву посоветовала помощник главы Пентагона по делам международной безопасности Селест Уолландер. Её поддержал представитель законодательного органа от Республиканской партии Майк Гарсия.

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