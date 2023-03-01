Санкт-Петербург, , 10:19 — REGNUM Подростка заподозрили в попытке поджога военкомата в Ленинградской области. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба Росгвардии по региону.

Попытка поджога военкомата Телеграм-канал Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

По её информации, поздним вечером 28 февраля на Набережной улице в городе Кировске неизвестный бросил в здание военкомата бутылку с горючей смесью, которая разбилась, но возгорания не произошло. После этого неизвестный покинул место происшествия.

Отмечается, что по приметам на остановке общественного транспорта стражи порядка задержали 16-летного подростка, которого заподозрили в попытке поджога военкомата.

Уточняется, что подозреваемый был доставлен в отдел полиции.