Москва, 1 марта, 2023, 10:15 — ИА Регнум. Ничего запретного уханьские институты не изучали. Подтвердить, что они «потеряли» коронавирус, невозможно. Об этом 1 марта заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания комитета Госдумы по здравоохранению.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Ничего запретного они там, по крайней мере, из того, что есть, не изучали…» — сказала она, добавив, что подтвердить, «откуда вытек коронавирус», невозможно.

По словам Поповой, в китайских институтах качественная система безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что специалисты назвали наиболее вероятную версию о лабораторном происхождении коронавируса. По его словам, источником пандемии является потенциальный лабораторный инцидент в Ухане.