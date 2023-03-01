Россия и Иран обсудили поставки химии, нефтегазового и медицинского оборудования

Москва, , 10:09 — REGNUM Перспективы поставок химической продукции, медицинского и нефтегазового оборудования обсудили Москва и Тегеран на заседании российско-иранской рабочей группы по межрегиональному сотрудничеству. Об этом 1 марта сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

Министерство экономического развития РФ © Артем Геодакян/ТАСС

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинской, Липецкой областей и других российских регионов с иранскими провинциями.

В частности, речь шла о поставках на иранский рынок медицинского оборудования, химической продукции, оборудования для нефтегазовой промышленности, а также процесс локализации производственных цехов иранских предприятий на территории региональных особых экономических зон.

По словам замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрия Вольвача, показатели торговли между Россией и Ираном демонстрируют устойчивый рост. По итогам 2022 года объём взаимной торговли вырос на 20% по сравнению с предыдущим годом.

Он добавил, что в 2022 году 78 российских субъектов поддержали торгово-экономические связи с Ираном.