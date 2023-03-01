Украинские власти: Херсон частично остался без света и тепла
Херсон, 1 марта 2023, 10:14 — REGNUM Электроснабжение и отопление нарушено в нескольких районах Херсона в результате обстрелов. Об этом назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил 1 марта в своём телеграм-канале.
По его словам, в Херсоне много повреждений, обстрелами повреждены электросети, на некоторых подстанциях подачи энергии нет.
«Частично или полностью без света и отопления остались Центр, Жилпосёлок, Шуменский и Остров (без света)», — написал Прокудин.
Ведутся работы по восстановлению, отметил он и призвал жителей без необходимости не покидать дома.
Как сообщало ИА REGNUM, Херсон и правобережную часть Херсонской области с ноября 2022 года контролируют украинские войска.