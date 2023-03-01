Херсон, 1 марта, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Электроснабжение и отопление нарушено в нескольких районах Херсона в результате обстрелов. Об этом назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил 1 марта в своём телеграм-канале.

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По его словам, в Херсоне много повреждений, обстрелами повреждены электросети, на некоторых подстанциях подачи энергии нет.

«Частично или полностью без света и отопления остались Центр, Жилпосёлок, Шуменский и Остров (без света)», — написал Прокудин.

Ведутся работы по восстановлению, отметил он и призвал жителей без необходимости не покидать дома.

Как сообщало ИА REGNUM, Херсон и правобережную часть Херсонской области с ноября 2022 года контролируют украинские войска.