Москва, 1 марта, 2023, 10:03 — ИА Регнум. В России с 1 марта уточнили правила проезда перекрестков с круговым движением, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Кирилл Кухмарь/ТАСС Круговое движение

Так, согласно уточненным правилам, при въезде на круговое движение не с главной дороги водитель обязан уступить тем, кто уже движется по такому перекрестку.

Ранее говорилось, что при въезде на перекресток, обозначенный знаком 4.3 («Круговое движение»), водитель транспортного средства должен уступить дорогу только находящимся на таком перекрестке автомобилям вне зависимости от того, с главной или второстепенной дороги он въезжает.

Сейчас же необходимо обращать внимание на установленные дорожные знаки (по главной или по второстепенной дороге двигается автомобиль). Приоритет отдается едущим по главной дороге.

Как сообщало ИА REGNUM, на дорогах России работают более 25 тысяч автоматических комплексов фиксации нарушений ПДД. Применение данных комплексов позволяет ежегодно ликвидировать свыше 1,5 тысячи аварийно-опасных участков дорог, отметили в пресс-службе ведомства.

На протяжении последних четырех лет ситуация последовательно улучшается, подчеркнули в МВД. Число погибших в ДТП в 2022 году сократилось на 5% (на 700 человек).