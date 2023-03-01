Москва, , 10:05 — REGNUM Доктор, глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, что чувствует себя нормально и надеется пойти на поправку. Об этом сообщает РИА Новости.

Леонид Рошаль © Максим Григорьев/ТАСС

«Чувствую себя нормально, лечат нормально», — приводят журналисты его слова.

Он также добавил, что надеется на выздоровление.

Ранее сообщалось о том, что доктор был госпитализирован планово для замены сустава, данная операция прошла успешно, пока он остается в медучреждении.

Рошаль возглавляет НИИ неотложной детской хирургии и травматологии с 2003 года.

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