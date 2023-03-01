Москва, 1 марта, 2023, 09:36 — ИА Регнум. Власти Швейцарии не только солидаризировались с политикой Запада в отношении Украины, но и идейно поддерживают киевский режим, заявила 1 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Pius Koller/Global Look Press Флаг Швейцарии

По ее словам, у западных стран нет контрактных обязательств, нет продажи оружия за деньги, есть только поставки вооружений, при этом для ряда государств это происходит «по итогам шантажа».

Захарова добавила, что это предполагает «дикую адскую вовлеченность коллективного запада» в конфликт вокруг Украины «именно в качестве стороны этого конфликта».

«Швейцария полностью солидаризировалась с этим подходом, с этой политикой коллективного Запада», — заявила официальный представитель МИД России в эфире радио Sputnik.

Она также заявила, что это еще идейная поддержка нацистской сути киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова обвинила Швейцарию, которая отказалась от традиционной для себя нейтральности, в поддержке Украины в конфликте.

Также представитель МИД добавила, что Швейцария причастна к предоставлению площадки для обсуждения европейской помощи Украине, а также места для обучения украинских военнослужащих инженерных войск.

Швейцария больше не может претендовать ни на какую посредническую роль в урегулировании кризиса на Украине, включая предоставление площадки, заключила она.