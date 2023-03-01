Минобороны РФ опубликовало видео боевого применения дронов-камикадзе «Бумеранг»

Москва, , 09:41 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало видео боевого применения подразделениями Воздушно-десантных войск дронов-камикадзе «Бумеранг».

Оператор БПЛА Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что оператор, который управляет дроном, использует специальные VR-очки, а его помощник запускает дрон и отслеживает по карте направление полёта.

Специалисты пояснили, что преимуществами этого дрона перед обычными является удобная для оператора ориентация в пространстве, а также возможность легко проходить маршрут или преследовать движущуюся цель на скорости до 170 км в час.

Отмечается, что у «Бумеранга» отсутствует модуль связи со спутником, поэтому против него бессильно антидроновое ружьё.