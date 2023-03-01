Минобороны опубликовало кадры боевой работы дрона-камикадзе «Бумеранг»
Москва, 1 марта 2023, 09:41 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало видео боевого применения подразделениями Воздушно-десантных войск дронов-камикадзе «Бумеранг».
Уточняется, что оператор, который управляет дроном, использует специальные VR-очки, а его помощник запускает дрон и отслеживает по карте направление полёта.
Специалисты пояснили, что преимуществами этого дрона перед обычными является удобная для оператора ориентация в пространстве, а также возможность легко проходить маршрут или преследовать движущуюся цель на скорости до 170 км в час.
Отмечается, что у «Бумеранга» отсутствует модуль связи со спутником, поэтому против него бессильно антидроновое ружьё.