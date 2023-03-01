Москва, 1 марта, 2023, 09:41 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало видео боевого применения подразделениями Воздушно-десантных войск дронов-камикадзе «Бумеранг».

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

Уточняется, что оператор, который управляет дроном, использует специальные VR-очки, а его помощник запускает дрон и отслеживает по карте направление полёта.

Специалисты пояснили, что преимуществами этого дрона перед обычными является удобная для оператора ориентация в пространстве, а также возможность легко проходить маршрут или преследовать движущуюся цель на скорости до 170 км/ч.

Отмечается, что у «Бумеранга» отсутствует модуль связи со спутником, поэтому против него бессильно антидроновое ружьё.