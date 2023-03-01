На Камчатке нашли останки пропавшего пресс-секретаря суда
Петропавловск-Камчатский, 1 марта 2023, 09:39 — REGNUM Части тела человека, предположительно пресс-секретаря городского суда Петропавловска-Камчатского Дмитрия Арбугаева, обнаружены в одном из микрорайонов. Об этом сообщает 1 марта «МК».
В последний раз 38-летнего Арбугаева видели в ночь с 22 на 23 февраля, после этого мужчина пропал. Его разыскивали полицейские и добровольцы.
Ночью 1 марта в частном дворе в микрорайоне Сероглазка была найдена человеческая голова. Обнаруживший её местный житель сообщил в полицию, позднее в снегу нашли тело.
В следственном комитете сообщили, что проводят проверку по факту смерти мужчины. На месте работают следователи и криминалисты.