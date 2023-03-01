Петропавловск-Камчатский, 1 марта, 2023, 09:39 — ИА Регнум. Части тела человека, предположительно пресс-секретаря городского суда Петропавловска-Камчатского Дмитрия Арбугаева, обнаружены в одном из микрорайонов. Об этом сообщает 1 марта «МК».

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

В последний раз 38-летнего Арбугаева видели в ночь с 22 на 23 февраля, после этого мужчина пропал. Его разыскивали полицейские и добровольцы.

Ночью 1 марта в частном дворе в микрорайоне Сероглазка была найдена человеческая голова. Обнаруживший её местный житель сообщил в полицию, позднее в снегу нашли тело.

В Следственном комитете сообщили, что проводят проверку по факту смерти мужчины. На месте работают следователи и криминалисты.