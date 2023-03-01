ДНР, 1 марта, 2023, 09:58 — ИА Регнум. ВСУ под напором российских военных несут катастрофические потери под Артёмовском в ДНР. Советник по экономическим вопросам президента Украины Александр Роднянский допустил «стратегическое отступление». В интервью CNN он признался, что за город сражаются лучшие, наиболее хорошо обученные и самые опытные российские бойцы.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

«Если потребуется, ВСУ стратегически отступят, потому что мы не собираемся жертвовать всеми нашими людьми просто так», — пояснил Александр Роднянский.

Он также напомнил об укреплении украинских военных западнее Артёмовска, которое не позволит ВС РФ начать быстрое наступление в случае отступления сил ВСУ. Прогноз с отступлением украинских военных из Артёмовска обнародован информационным агентством Bloomberg:

«Украинские войска, вероятно, будут вынуждены оставить Бахмут, поскольку россияне сровняют его с землей и защищать город окажется невозможно».

Агентство отмечает, что если Артёмовск сдадут, то это будет шаг к тому, что Россия возьмёт всю украинскую область Донбасса, которую президент Владимир Путин объявил частью РФ.

Напомним, только за сутки на донецком направлении украинская армия потеряла до 320 солдат. Вместе с тем киевские власти не оставляют планов перейти в контрнаступление: результатов требует Запад. Власти ДНР известили, что близ Артёмовска, в Часовом Яре, ВСУ создают укрепрайон, куда массово прибывают украинские военнослужащие.

Как сообщил 1 марта военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 1 марта в своём телеграм-канале, у города Часов Яр отмечено прибытие украинской реактивной артиллерии. На боеприпасах, которые разгружал украинский взвод обеспечения, замечена иностранная маркировка.

Также Марочко проинформировал, что в Артёмовск привозят несовершеннолетних, чтобы привлекать их к ведению боевых действий. По его словам, «киевский режим уже пригнал туда автобус с 30 детьми для штурмового батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ведение активных боевых действий подтвердил 1 марта украинский президент Владимир Зеленский в ходе заседания ставки верховного главнокомандующего. Боевой дух ВСУ призваны поднять несколько танков Leopard, поставленных Польшей.

Скорое поражение Зеленского в ДНР предрекли в Великобритании. Пользователи издания Daily Mail после слов Владимира Зеленского об ухудшении ситуации для ВСУ в Артёмовске заявили, что поражение Украины уже неизбежно.

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Как сообщало ИА REGNUM, отступление ВСУ из Артёмовска «если потребуется» допустил советник по экономическим вопросам президента Украины Александр Роднянский. По его словам, даже если бы украинские войска начали отступление, это не увеличило бы возможности российских военных начать быстрое наступление.

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