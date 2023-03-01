Рогов: Киев ведёт пиар-войну, заявляя о контрнаступлении

Мелитополь, , 09:26 — REGNUM Заявления об украинском контрнаступлении и его возможных направлениях не что иное, как элемент пиар-войны, которой занимается киевский режим. Об этом заявил 1 марта председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Запорожье Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее депутат Верховной рады Украины от партии «Голос», секретарь комитета парламента по вопросам нацбезопасности Роман Костенко назвал города Запорожской области Мелитополь и Бердянск возможными направлениями для контрнаступления ВСУ.

«С одной стороны, подобные заявления небезосновательны, а с другой — это классический элемент пиар-войны», — сказал РИА Новости Рогов.

По его словам, говорить о возможном контрнаступлении и осуществить его — совсем не одно и то же. Так, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес в конце 2022 года заявлял о наступлении на Крым, и режим украинского лидера Владимира Зеленского тоже горазд бросаться словами.

В ходе боевых действий всё решит тактика и стратегия, а также мужество российских военнослужащих. ВСУ после получения оружия от западных стран могут решиться на контрнаступление в Приазовском регионе, но неминуемо встретят жёсткий отпор со стороны России, подчеркнул он.

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