Главы МИД России и Индии проводят переговоры в Нью-Дели

Нью-Дели, , 11:02 — REGNUM Главы МИД России и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар проводят переговоры в Нью-Дели. Об этом сообщает РИА Новости.

Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар © EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС

По информации агентства, переговоры в формате рабочего завтрака проходят на полях встречи G20 в Хайдерабадском дворце.

Уточняется, что глава МИД России прибыл в Нью-Дели вечером 28 февраля для участия во встрече глав МИД G20, которая проходит с 1 по 2 марта.

Отмечается, что Лавров намерен провести встречу с коллегами из Бразилии и Турции.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что тот, кто хочет мира, должен быть готов себя защищать.

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