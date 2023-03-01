В МИД России объяснили, чем выгоден США конфликт на Украине

Москва, , 09:14 — REGNUM США и их союзники по НАТО видят в Украине инструмент для ослабления России, поэтому мир между Москвой и Киевом им невыгоден. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Запад потратил слишком много сил и средств, чтобы рассорить Украину и Россию. Украину он пытается использовать как инструмент для ослабления и изолирования России, слома действующей архитектуры безопасности и сохранения собственной гегемонии, которая изрядно пошатнулась.

«Американский бизнес и ВПК явно воодушевлены планами администрации Джо Байдена продолжать накачку Украины оружием, как и перспективой извлечения прибыли из экономических проблем европейских стран», — заявил Галузин в интервью «Ленте. ру».

США, полагает он, — главный выгодоприобретатель конфликта. Так, в Вашингтоне рассчитывают получить доступ к железной и марганцевой руде, редкоземельным металлам, в первую очередь литию, которые добываются на украинской территории.

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