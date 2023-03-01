В Омской области умер сотрудник ППС, в которого выстрелил напарник
Омск, 1 марта 2023, 09:01 — REGNUM В Омской области скончался в больнице сотрудник ППС, в которого случайно выстрелил коллега, сообщили 1 марта в пресс-службе регионального главного управления МВД РФ.
По факту происшествия проводится служебная проверка. Помимо увольнения из полиции, виновника ждет уголовное преследование.
Как сообщало ИА REGNUM, вечером 27 февраля сотрудник ППС находился на патрулировании по улице Петра Ильичева в городе Калачинске Омской области.
В полиции сообщили, что сотрудник допустил непроизвольный выстрел из табельного оружия в направлении своего коллеги. Пострадавший был госпитализирован в хирургическое отделение.
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