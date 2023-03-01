Омск, 1 марта, 2023, 09:01 — ИА Регнум. В Омской области скончался в больнице сотрудник ППС, в которого случайно выстрелил коллега, сообщили 1 марта в пресс-службе регионального главного управления МВД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

«Сотрудник скончался в больнице от полученных травм», — сообщили РИА Новости в пресс-службе.

По факту происшествия проводится служебная проверка. Помимо увольнения из полиции, виновника ждет уголовное преследование.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 27 февраля сотрудник ППС находился на патрулировании по улице Петра Ильичева в городе Калачинске Омской области.

В полиции сообщили, что сотрудник допустил непроизвольный выстрел из табельного оружия в направлении своего коллеги. Пострадавший был госпитализирован в хирургическое отделение.