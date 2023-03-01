РИА Новости: российские бойцы уничтожили украинскую БМП в ближнем бою за южные кварталы Артёмовска

Донецк, , 08:49 — REGNUM Бойцы группы «Вагнер» уничтожили боевую машину пехоты (БМП) ВСУ во время ближнего боя за частный сектор на юге Артёмовска, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода.

Бойцы ЧВК «Вагнер» © Иван Ноябрев/ТАСС

По словам военного, бронетехника ВСУ на протяжении нескольких дней вела обстрел позиций его подчиненных, в связи с этим для нее устроили засаду.

Он добавил, что боевая машина пехоты ВСУ начала себя слишком нагло вести, начала выкатываться на передний край, в связи с этим был отдан приказ сжечь БМП.

«Скорее всего, (командир машины) даже не ожидал, что наши позиции уже продвинулись. Он выкатился внаглую — и сожгли его, естественно», — сказал боец.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинских молодых людей, в том числе несовершеннолетних, привозят на линию фронта под Артёмовск.

Ранее на территории ЛНР, освобождённой от украинских войск, обнаружили базу, где инструкторы ВСУ и иностранцы обучали детей совершать диверсии в рамках «военно-патриотической игры», отметил он.

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