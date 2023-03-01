Российские бойцы в ближнем бою уничтожили украинскую БМП
РИА Новости: российские бойцы уничтожили украинскую БМП в ближнем бою за южные кварталы Артёмовска
Донецк, 1 марта, 2023, 08:49 — ИА Регнум. Бойцы группы «Вагнер» уничтожили боевую машину пехоты (БМП) ВСУ во время ближнего боя за частный сектор на юге Артёмовска, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода.
По словам военного, бронетехника ВСУ на протяжении нескольких дней вела обстрел позиций его подчиненных, в связи с этим для нее устроили засаду.
Он добавил, что боевая машина пехоты ВСУ начала себя слишком нагло вести, начала выкатываться на передний край, в связи с этим был отдан приказ сжечь БМП.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинских молодых людей, в том числе несовершеннолетних, привозят на линию фронта под Артёмовск.
Ранее на территории ЛНР, освобождённой от украинских войск, обнаружили базу, где инструкторы ВСУ и иностранцы обучали детей совершать диверсии в рамках «военно-патриотической игры», отметил он.
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