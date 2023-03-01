Астана, 1 марта, 2023, 08:52 — ИА Регнум. Глава Улытауской области Казахстана Берик Абдыгалиулы предложил переименовать некоторые области в стране, которые получили названия в советское время. Видео его выступления на республиканской научно-практической конференции в городе Жезказган опубликовал портал Tengrinews. kz.

Florian Gaertner/picture alliance / photothek/ТАСС Казахстан

Улытауская область была создана в Казахстане по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева в июне 2022 года.

Абдыгалиулы напомнил, что, когда создавался этот регион, были внесены предложения назвать его Центрально-Казахстанской областью, но Токаев решил назвать его областью Улытау.

«Не только Улытау, но и области Жетысу и Абай были названы в честь казахских священных земель и великой личности. Это тоже хорошее и вдохновляющее событие. Эту тенденцию нам обязательно нужно продолжить, потому что с советского периода существовала традиция давать областям административные названия. К сожалению, до сих пор есть такие области», — заявил он.

Абдыгалиулы считает, что области нужно называть в честь священных земель с тысячелетней историей.

Он высказал мнение, что если переименовать Западно-Казахстанскую область в область Акжайык, Павлодарскую — в область Баянауыл, Северо-Казахстанскую — в область Кызылжар, Восточно-Казахстанскую — в область Алтай, то это всех вдохновит.

Как передавало ИА REGNUM, 8 июня 2022 года в Казахстане была восстановлена ранее упразднённая Карагандинская область и названа Улытауской с административным центром в Жезказгане.

Читайте также: В Казахстане создадут три новых региона