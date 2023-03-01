Москва, , 08:40 — REGNUM Строительство путепровода тоннельного типа на Северном дублере Кутузовского проспекта (СДКП) приближается к завершающей стадии. На сегодняшний день полностью выполнены монолитные работы и забетонированы плита проезжей части тоннеля и рампы, заявил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Кутузовский проспект Владимир Югасов © ИА REGNUM

«Строительство автотрассы ведется в рамках концессионного соглашения. В настоящий момент на 80 процентов завершено возведение тоннельного путепровода, позволяющего автомобилистам съехать с дублера на внутреннюю сторону МКАД. Рабочие уже нанесли на железобетонную плиту проезжей части гидроизоляцию. Затем будет уложен защитный слой из армированного бетона и два слоя покрытия из асфальтобетона», — сообщил Владислав Овчинский.

Параллельно на объекте выполняются электромонтажные работы и облицовка навесными панелями тоннеля, рампы, производятся отделочные работы в технологических помещениях. В одном из них будет располагаться насосная станция для отведения ливневой воды.

«Путепровод тоннельного типа сооружается на съезде с Северного дублера на внутреннюю сторону МКАД. Три составные части этого съезда — эстакада, тоннель и дорожная часть. Чтобы перейти с СДКП на МКАД в северном направлении, транспортному средству нужно будет занять крайнюю правую полосу, уйти по ней на эстакаду, затем спуститься с эстакады в тоннель под съездом с Молодогвардейской улицы и, проехав его, продолжить движение уже по дорожной части съезда, примыкающей к МКАД», — пояснил концессионер проекта, директор АО «Новая концессионная компания» Денис Янев.

Длина путепровода тоннельного типа составляет 264,38 метра, где тоннель — 44,38 метра, а рамповая часть — 220 метров.

Проект Северного дублера Кутузовского проспекта — самое масштабное концессионное соглашение Москвы. Соглашение заключено на 40 лет, а инвестиции в проект достигают 68 миллиардов рублей. Концессионное соглашение предусматривает возведение платной автомагистрали от международного делового центра «Москва-Сити» до МКАД.

Новая автодорога разгрузит Кутузовский проспект и Можайское шоссе и улучшит транспортную ситуацию на западе Москвы, сократив время в пути от МКАД до центра до 10 минут.