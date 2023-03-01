Москва, 1 марта, 2023, 08:40 — ИА Регнум. Строительство путепровода тоннельного типа на Северном дублере Кутузовского проспекта (СДКП) приближается к завершающей стадии. На сегодняшний день полностью выполнены монолитные работы и забетонированы плита проезжей части тоннеля и рампы, заявил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Владимир Югасов ИА REGNUM Кутузовский проспект

«Строительство автотрассы ведется в рамках концессионного соглашения. В настоящий момент на 80 процентов завершено возведение тоннельного путепровода, позволяющего автомобилистам съехать с дублера на внутреннюю сторону МКАД. Рабочие уже нанесли на железобетонную плиту проезжей части гидроизоляцию. Затем будет уложен защитный слой из армированного бетона и два слоя покрытия из асфальтобетона», — сообщил Владислав Овчинский.

Параллельно на объекте выполняются электромонтажные работы и облицовка, производятся отделочные работы в технологических помещениях, где будет располагаться насосная станция для отведения ливневой воды.

Новый путепровод состоит из трех частей — эстакады, тоннеля и дорожной части, рассказал директор АО «Новая концессионная компания» Денис Янев. Для выезда на МКАД нужно спуститься в тоннель с Молодогвардейской улицы и далее перейти по дорожной части на МКАД.

Длина путепровода составляет 264,38 метра. Проект Северного дублера — самое масштабное концессионное соглашение Москвы, и это первая платная автодорога в пределах МКАД. Инвестиции в проект достигают 68 миллиардов рублей. Концессионное соглашение предусматривает возведение платной автомагистрали от «Москва-Сити» до МКАД.

Новая автодорога разгрузит Кутузовский проспект и Можайское шоссе и улучшит транспортную ситуацию на западе Москвы, сократив время в пути от МКАД до центра до 10 минут.