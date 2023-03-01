Володин: в Госдуму внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников спецоперации

Москва, , 08:50 — REGNUM Спикер Государственной думы Вячеслав Володин («Единая Россия») рассказал, что 1 марта на рассмотрение в Госдуму были внесены поправки в Уголовный кодекс и КоАП об ответственности за дискредитацию участников спецоперации. Об этом он написал 1 марта в своём телеграм-канале.

Государственная Дума РФ © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Политик отметил, что данная законодательная инициатива направлена на защиту военнослужащих, которые обеспечивают безопасность России и её жителей.

Он подчеркнул, что недопустимы любое публичное распространение недостоверных сведений, а также публичные действия, которые направлены на дискредитацию Вооружённых сил России, добровольческих формирований, лиц и организаций, содействующих выполнению возложенных на ВС России задач.

Спикер Госдумы уточнил, что нарушителям грозит строгое наказание: штрафы до 5 млн рублей, либо в размере зарплаты или другого дохода осужденного за период до пяти лет, либо принудительные и исправительные работы до пяти лет, либо лишение свободы сроком до 15 лет.

Он добавил, что второе чтение запланировано на 2 марта и в случае поддержки законопроекта третье чтение состоится 14 марта.