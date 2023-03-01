Донецк, , 08:34 — REGNUM В Донецкой Народной Республике за сутки от обстрелов со стороны ВСУ погиб один мирный житель, сообщили 1 марта в штабе территориальной обороны ДНР.

Фрагмент разорвавшегося снаряда в жилом районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ © Сергей Батурин/РИА Новости

«За минувшие сутки в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек», — говорится в телеграм-канале штаба.

Отмечается, что еще девять мирных жителей получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что за год более 15 тыс. снарядов калибра 155 мм уже выпущено ВСУ по Донецкой Народной Республике. В том числе за год регион 239 раз обстреливали ракетами из РСЗО HIMARS.

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