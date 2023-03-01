Киев, 1 марта, 2023, 08:27 — ИА Регнум. ВСУ могут «стратегически отступить» из Артёмовска. Об этом заявил советник по экономическим вопросам президента Украины Александр Роднянский в интервью CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

Он напомнил, что для освобождения Артёмовска Вооружённые силы России пытаются его окружить.

«Они используют свои лучшие войска «Вагнера», по-видимому, наиболее хорошо обученные и самые опытные, чтобы сделать это», — отметил Роднянский.

Он уточнил, что ВСУ, скорее всего, взвесят все варианты.

«До сих пор они удерживали город, но, если потребуется, они стратегически отступят, потому что мы не собираемся жертвовать всеми нашими людьми просто так», — добавил он.

На вопрос о сроках он ответил, что командование ВСУ должно решить, нужен ли вывод войск.

Он также напомнил, что район западнее Артёмовска укреплен, поэтому если ВСУ и отступят, то это не обязательно означает, что после этого российские военнослужащие смогут быстро наступать.

Роднянский призвал «не заблуждаться» и напомнил о планируемом ВСУ контрнаступлении.