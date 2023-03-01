Донецк, 1 марта, 2023, 08:17 — ИА Регнум. Бойцы группы «Вагнер» разбили под Артёмовском подразделение ВСУ, названное в честь бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщил командир штурмового подразделения группы.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

Военнослужащий показал журналисту РИА Новости трофеи, доставшиеся в ходе боев за южные подступы к Артёмовску, среди которых флаг одного из подразделений ВСУ, на котором написано: «Подразделение им. Бориса Джонсона».

«Обратите внимание, это было подразделение, держали они большой опорный пункт в лесу, — отметил военный. — Когда были поражены, был найден вот такой флаг».

Цитата из видео: «ЧВК «Вагнер» разбила подразделение ВСУ имени Бориса Джонсона под Бахмутом» Флаг подразделения ВСУ с надписью: «Подразделение им. Бориса Джонсона»

Командир штурмового подразделения ЧВК добавил, что военные ВСУ часто используют и проамериканскую тематику.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация для ВСУ около Артёмовска характеризуется как крайне напряжённая.

Он уточнил, что за освобождение Артёмовска сражаются наиболее подготовленные штурмовые российские отряды ЧВК «Вагнер», которые пытаются прорвать оборону ВСУ и окружить город.

В последние несколько дней появились благоприятные обстоятельства для окружения ВСУ в Артёмовске, ранее заявлял временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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