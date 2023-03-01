В ЛНР заявили о вовлечении подростков в боевые действия на стороне ВСУ

Луганск, , 08:12 — REGNUM Украинских молодых людей, в том числе несовершеннолетних, привозят на линию фронта под Артёмовск (до 1924 года — Бахмут), сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 1 марта в телеграм-канале.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее на территории ЛНР, освобождённой от украинских войск, обнаружили базу, где инструкторы ВСУ и иностранцы обучали детей совершать диверсии в рамках «военно-патриотической игры». Через подобные лагеря проходят молодые националисты, отметил эксперт.

«В район населённого пункта Артёмовск отмечено прибытие автобуса с молодыми людьми (около 30 человек), не достигшими совершеннолетия. Установлено, что они прибыли в штурмовой батальон «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для оказания помощи в ведении боевых действий», — заявил Марочко.

Ранее эксперт сообщил, что иностранные наёмники киевского режима отказываются ехать к линии фронта из-за оттепели. Украинская техника тонет в грязи.

Читайте также: Марочко: техника тонет в грязи и наёмники ВСУ не едут на линию фронта