Луганск, 1 марта, 2023, 08:08 — ИА Регнум. ВСУ за сутки 28 февраля обстреляли населенные пункты Стаханов и Сватово в Луганской Народной Республике, выпустив восемь ракет из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Сергей Аверин/РИА Новости Поврежденный многоквартирный жилой дом в результате прямого попадания снаряда после обстрела со стороны ВСУ

«Со стороны ВФУ (за сутки) зафиксировано три обстрела по населенным пунктам Стаханов и Сватово с применением РСЗО HIMARS (восемь ракет)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что в результате обстрелов в населенном пункте Стаханов получили ранения три мирных жителя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что за год более 15 тыс. снарядов калибра 155 мм уже выпущено ВСУ по Донецкой Народной Республике. В том числе за год регион 239 раз обстреливали ракетами из РСЗО HIMARS.

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